РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 мар. В связи с отменой занятий и всех массовых мероприятий Дом культуры «Медвежьи Озера» в Щелкове начал проводить мастер-классы онлайн, так, в понедельник прошел урок по лепке из глины, сообщается на сайте администрации городского округа.

Видеоуроки, мастер-классы, поэтические вечера, а также занятия по физической культуре будут проходить ежедневно.

«Подробное расписание мастер-классов и занятий онлайн можно найти на официальной странице Дома культуры в соцсети «ВКонтакте» и Instagram-аккаунте», - говорится в сообщении.