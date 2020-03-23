РИАМО – 23 мар. Более 3,5 тысяч медицинских работников заболели коронавирусом по всему миру, для того, чтобы быть готовыми к эпидемиям, в РФ проводят учения по лечению особо опасных инфекций, сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

«Более 3,5 тысяч медработников заболели коронавирусом. Китайские коллеги сделали вывод, что это профессиональные ошибки в использовании средств защиты. Проводятся расследования <...> работа с особо опасными инфекциями в нашей стране проводится ежегодно», - сказала Малинникова.

Она отметила, что в России ежегодно проводятся учения по лечению особо опасных инфекций.

«Бывают единичные случаи холеры, чумы и других особо опасных инфекций, с которыми вы не встречаетесь. То, что вы о них не знаете, это не значит, что их нет, это значит, что мы хорошо работаем. <...> Хочу еще раз поблагодарить всех сотрудников, которые работают (с пациентами с коронавирусом - ред.)», - заключила Малинникова.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 341 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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