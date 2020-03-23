РИАМО - 23 мар. Число поездок на наземном общественном транспорте столицы сократилось почти на четверть, сообщил в понедельник заместитель генерального директора «Мосгортранса» Максим Коновалов.
«Количество поездок снизилось на наземном городском транспорте. Где-то порядка 24%. Это минус 1,4 миллиона пассажиров в день», - рассказал журналистам Коновалов в ходе онлайн-конференции.
По словам заместителя руководителя комплекса информирования об МЦД Департамента транспорта Москвы Тимура Соцкого, на 22 марта пассажиропоток на Московских центральных диаметрах упал почти на 22% в сравнении с 15 марта. Поездами МЦД воспользовались на 60 тысяч человек меньше.
«Это говорит о том, что все наши пассажиры и жители Московского региона сохраняют сознательность и стараются по возможности оставаться дома либо перейти на удаленную работу», - прокомментировал Соцкий.
Заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова также добавила, что пассажиропоток в метро сократился на 40%.
Снижение пассажиропотока связано с угрозой распространения нового коронавируса, а также связанными с этим мерами предосторожности. На данный момент в мире зафиксировали свыше 341 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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