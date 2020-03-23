РИАМО – 23 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства из-за распространения коронавируса, сообщает Газета.ru.
Он напомнил, что Путин живет не в своей квартире, а в государственной резиденции.
«У него в Москве есть квартира, но он там не живет. Он где живет, там и работает, и наоборот. Так что это (ограничение передвижений президента - ред.) относительное понятие», — сказал Песков.
Кроме того, он обратил внимание на то, что деятельность президента России осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах в связи со вспышкой заболеваемости. Также Песков рассказал, почему Путин не носит маски на публичных мероприятиях.
«Что касается ношения маски, то там, где публичное мероприятие проходит, то мы обращаемся к медикам, чтобы заранее все участники сдали тесты. Мы думаем, что будем этой практике следовать и дальше», — отметил Песков.
Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 341 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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