РИАМО – 23 мар. Компания «Аэроэкспресс» усилила меры по дезинфекции из-за распространения коронавируса, в частности, в поездах два раза в сутки проводится генеральная уборка, сообщил в понедельник заместитель генерального директора – операционный директор компании «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский.



«Во всех 18 поездах проводится генеральная уборка два раза в сутки с использованием дезинфицирующих средств. Протираются и моются все поверхности доступные для пассажиров - подлокотники, столики, спинки кресел, поручни, а также все поверхности в терминалах, кассы, билетопечатающие автоматы и так далее», - сказал Ковальский.



Он отметил, что двухэтажные поезда «Аэроэкспресса» дополнительно оборудованы климатической системой с обеззараживанием воздуха, которое происходит во время движения.



«Кроме того, ведется строгий контроль за состоянием здоровья персонала передней линии, локомотивных бригад, работников депо, которые так или иначе отвечают за безопасность транспортную и взаимодействие с пассажирами. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами для рук», - добавил Ковальский.