РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Сотрудники ГИБДД Люберец начали проверять наличие тахографов в автобусах в понедельник, рейд завершится к 29 марта, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

"Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» информирует, что в целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами с 23 по 29 марта 2020 года на территории Московской области будет проводиться ОПМ «Тахограф», - говорится в сообщении.

За нарушения управления ТС без тахографа (если такое устройство предусмотрено законом для данного вида транспорта) для водителей предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей. За выпуск на линию ТС без тахографа для должностных лиц - от 7 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

Тахограф является прибором для учета времени, проведенного водителем за рулем, с целью контроля режима труда и отдыха.