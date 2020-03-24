В связи с распространением коронавируса, множество организаций перевели своих сотрудников на удаленную работу. Кто-то сразу запрыгнул в любимую пижаму и наслаждается домашним уютом, кто-то пытается сохранять привычный режим и с энтузиазмом проводит планерки в скайпе, а кто-то просто не может настроиться на рабочий лад, когда рядом спит котик.

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Вжух – и ты на работе

Офисные клерки наслаждаются комфортными условиями – дома можно и вкусно покушать прямо на рабочем месте, и в кокон из пледа завернуться перед монитором.

пока мне очень нравится удаленка pic.twitter.com/vs2JbTrHEw — babe (@filippovabae) March 23, 2020

Все ноют что им не нравится удаленка, очень скучно, лучше вернуть как было

Я: pic.twitter.com/wqxbffRxJt — Сырник Филя 😊 (@cblpnuk) March 19, 2020

Для некоторых самое большое счастье – это сбросить надоевшие строгие костюмы и наконец-то побыть собой.

Удаленка - это когда можешь работать в костюме единорога pic.twitter.com/NVg3IxJaVJ — бабушкин_сироп_от_кашля (@Ata_Day) March 23, 2020

А пользователь Алексей Федоров радуется, что теперь не приходится тратить время на дорогу.

Вжух, и я уже на работе. В 6 утра. #удалёнка pic.twitter.com/id1WIIlSHd — Алексей Фёдоров (@fedorovpishet) March 23, 2020

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Оно тебе надо?

Но не все так радужно – удаленка может стать настоящим испытанием. Особенно нелегко приходится мамочкам, чьи чада тоже сидят дома на карантине.

Неуклюжие домочадцы могут поставить в неловкое положение – коллеги еще долго будут вспоминать такой видеозвонок.

А кто-то и вовсе может завалить все дедлайны, попав под влияние ленивого пушистика.

Как проходит моя удалёнка



Я: *пытаюсь работать*

Мой котик: pic.twitter.com/Sp0fa1wljh — Человек в косячном замке (@whining_bird) March 18, 2020

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Все профессии важны

Если вы слышите странный шум у соседей, то не пугайтесь. Возможно за стенкой в разгаре рабочий день строителя на удаленке.

Тут начались твиты про удаленку.

У большинства удаленка выглядела бы как-то так) pic.twitter.com/VjmxxcHy8l — RW DivanUltrasCrew (@SPARTAK_KLG) March 15, 2020

Работа на дому. Как выглядит удаленка пилотов и водителей поездов pic.twitter.com/AtegqCleQ3 — Natalija Žogole (@fufonja) March 19, 2020

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Чувствуйте себя как в офисе

Психологи даже в условиях удаленной работы советуют сохранять привычные ритуалы.

Не стоит забывать и о важности общения с коллегами, главное – соблюдать деловой этикет.

Когда ты на карантине, а через 15 минут деловая встреча в скайпе #удаленка #covid19 pic.twitter.com/ZdUWW7b8pT — nikilozz (@NikkitaVC) March 16, 2020

А если коллеги не выходят на связь, то можно создать атмосферу коворкинга. С плюшевым другом работать будет не так одиноко.

А как проходит ваша #удаленка ? pic.twitter.com/xLGSYxuc2x — Будущая жена Тимоти Шаломе (@dasha_doshik97) March 23, 2020

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Народное творчество

Сэкономленное время пользователи тратят с умом. Для многих удаленка – идеальное время, чтобы освежить свои знания в литературе и выдать собственный актуальный опус.

не выходи из комнаты. жизнь это не гонка

зачем тебе солнце если есть удалёнка

за дверью бессмысленно всё (особенно возглас счастья)

только за гречкой - и сразу же возвращайся — Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) March 18, 2020

А эту картинку по праву можно признать официальным гербом работы из дома.

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