В связи с распространением коронавируса, множество организаций перевели своих сотрудников на удаленную работу. Кто-то сразу запрыгнул в любимую пижаму и наслаждается домашним уютом, кто-то пытается сохранять привычный режим и с энтузиазмом проводит планерки в скайпе, а кто-то просто не может настроиться на рабочий лад, когда рядом спит котик.
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Вжух – и ты на работе
Офисные клерки наслаждаются комфортными условиями – дома можно и вкусно покушать прямо на рабочем месте, и в кокон из пледа завернуться перед монитором.
пока мне очень нравится удаленка pic.twitter.com/vs2JbTrHEw— babe (@filippovabae) March 23, 2020
Все ноют что им не нравится удаленка, очень скучно, лучше вернуть как было— Сырник Филя 😊 (@cblpnuk) March 19, 2020
Я: pic.twitter.com/wqxbffRxJt
Для некоторых самое большое счастье – это сбросить надоевшие строгие костюмы и наконец-то побыть собой.
удаленка. день второй pic.twitter.com/pKOdMSWsFH— Ninka (@Ninkinsk) March 17, 2020
Удаленка - это когда можешь работать в костюме единорога pic.twitter.com/NVg3IxJaVJ— бабушкин_сироп_от_кашля (@Ata_Day) March 23, 2020
А пользователь Алексей Федоров радуется, что теперь не приходится тратить время на дорогу.
Вжух, и я уже на работе. В 6 утра. #удалёнка pic.twitter.com/id1WIIlSHd— Алексей Фёдоров (@fedorovpishet) March 23, 2020
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Но не все так радужно – удаленка может стать настоящим испытанием. Особенно нелегко приходится мамочкам, чьи чада тоже сидят дома на карантине.
Удаленка pic.twitter.com/FKwOxC7nhJ— Donetsk Live (@Donetsk_Live) March 20, 2020
Неуклюжие домочадцы могут поставить в неловкое положение – коллеги еще долго будут вспоминать такой видеозвонок.
А кто-то и вовсе может завалить все дедлайны, попав под влияние ленивого пушистика.
Как проходит моя удалёнка— Человек в косячном замке (@whining_bird) March 18, 2020
Я: *пытаюсь работать*
Мой котик: pic.twitter.com/Sp0fa1wljh
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Если вы слышите странный шум у соседей, то не пугайтесь. Возможно за стенкой в разгаре рабочий день строителя на удаленке.
Тут начались твиты про удаленку.— RW DivanUltrasCrew (@SPARTAK_KLG) March 15, 2020
У большинства удаленка выглядела бы как-то так) pic.twitter.com/VjmxxcHy8l
Работа на дому. Как выглядит удаленка пилотов и водителей поездов pic.twitter.com/AtegqCleQ3— Natalija Žogole (@fufonja) March 19, 2020
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Психологи даже в условиях удаленной работы советуют сохранять привычные ритуалы.
@talalanov
Карантин😂♬ оригинальный звук - talalanov
Не стоит забывать и о важности общения с коллегами, главное – соблюдать деловой этикет.
Скоро на всех мониторах 🤣 #удалёнка pic.twitter.com/u9lFOrukrP— Ентон Не Кефир 👾 (@thonykrebs) March 18, 2020
Когда ты на карантине, а через 15 минут деловая встреча в скайпе #удаленка #covid19 pic.twitter.com/ZdUWW7b8pT— nikilozz (@NikkitaVC) March 16, 2020
А если коллеги не выходят на связь, то можно создать атмосферу коворкинга. С плюшевым другом работать будет не так одиноко.
А как проходит ваша #удаленка ? pic.twitter.com/xLGSYxuc2x— Будущая жена Тимоти Шаломе (@dasha_doshik97) March 23, 2020
#удалёнка #карантин week 2 pic.twitter.com/ARIan25kpz— Саша (@alex_ivshinaaa) March 23, 2020
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Народное творчество
Сэкономленное время пользователи тратят с умом. Для многих удаленка – идеальное время, чтобы освежить свои знания в литературе и выдать собственный актуальный опус.
не выходи из комнаты. жизнь это не гонка— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) March 18, 2020
зачем тебе солнце если есть удалёнка
за дверью бессмысленно всё (особенно возглас счастья)
только за гречкой - и сразу же возвращайся
А эту картинку по праву можно признать официальным гербом работы из дома.
УдАлёнка.. pic.twitter.com/ha0kcMrxsW— Капитан Кенгуру (@KapitanKenguru) March 17, 2020
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