РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Полицейские подмосковного Подольска задержали мужчину, подозреваемого в краже иномарки стоимостью 300 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 34-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил его автомобиль иностранного производства стоимостью 300 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 41-летний житель Домодедова. Похищенный автомобиль возвращен владельцу. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.