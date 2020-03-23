РИАМО - 23 мар. Еще 14 тысяч тонн дезинфицирующих средств дополнительно закупил Московский метрополитен для обработки составов метро и всех элементов инфраструктуры, сообщила в понедельник заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Я уже говорила о том, что мы используем дезинфицирующие средства, которые полностью безопасны для пассажиров и убивают все бактерии и микробы. Мы закупили еще дополнительный объем этих дезинфицирующих средств в размере 14 тысяч тонн, что позволит нам еще надолго себя чувствовать достаточно безопасно», - сказала Темникова в ходе онлайн пресс-конференции.

Также она заявила, что в Московском метрополитене в два раза чаще начали менять фильтры, что позволяет обеспечить чистоту воздуха на 30% больше.

Заместитель генерального директора «Мосгортранса» Максим Коновалов отметил, что в их компании имеется запас дезинфицирующих средств, как минимум, на три месяца.

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