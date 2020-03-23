РИАМО - 23 мар. Специальное мобильное приложение создали для того, чтобы контролировать дезинфекцию и техническое состояние автобусов в Московской области, говорится в региональном сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Предполагается, что благодаря приложению будет осуществлен полный контроль за санитарно-техническим состоянием автобусов и максимально сокращено время на выявление и устранение нарушений.

«Все действия будут фиксироваться с помощью мобильного приложения - фото и видео отчеты будут поступать в единую базу и проверять в центре управления регионом. В случае выявления нарушения, например, фиксация грязного автобуса или неисправность транспортного средства, специалистами проводится выездная проверка автобуса на маршруте», - говорится в сообщении.

Перевозчики будут отправлять фото и видео предрейсового технического контроля автобуса, проведения влажной уборки и полной дезинфекции салона автобуса. Также через мобильное приложение перевозчики будут направлять данные о проведении дезинфекции салона автобуса между рейсами, а также о наличии антисептиков у водителей. В общественном транспорте Московской области усилены меры дезинфекции салонов из-за угрозы распространения коронавирса

На данный момент в мире зафиксировали свыше 341 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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