РИАМО - 23 мар. Московские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчиной супруги и ее родителей в квартире на Волоколамском шоссе, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В ночь на 21 марта мужчина нанес множественные удары ножом своей 38-летней супруге и ее пожилым родителям. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

«После мужчина позвонил родителям и в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении. Установлено, что в квартире находились двое детей. Насилия в отношении детей не применялось, они переданы родственникам», - сказала Иванова.

40-летний подозреваемый признал свою вину в совершенном преступлении в ходе допроса.

В ходе расследования уголовного дела будет проведен ряд судебных экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается.