РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Подольский завод «ЗиО-Подольск» отгрузил оборудование, предназначенное для оснащения первого энергоблока АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«ПАО «ЗиО-Подольск» отгрузил сепаратосборник сепаратора-пароперегревателя (СПП-1200), предназначенного для оснащения первого энергоблока АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш. Сепаратосборник предназначен для сбора отсепарированной в СПП влаги. Представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд, состоящий из корпуса, люк-лаза, патрубков подвода и отвода сепарата, внутри корпусных устройств», - говорится в сообщении.

Внутренняя перегородка сепаратосборника с установленными отсечными устройствами обеспечивает заданный уровень сепарата на разных режимах эксплуатации блока АЭС. Масса оборудования - 41 тонна. Эксплуатационный срок службы аппарата – 50 лет.

Конструкторская документация разработана специалистами отдела оборудования атомных станций №2 Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют авторское сопровождение за изготовлением. Ранее завод изготовил и поставил аналогичные аппараты для новых энергоблоков Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2 и двух блоков Белорусской атомной станции.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС «Руппур» с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование. АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту.