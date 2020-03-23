РИАМО - 23 мар. Свыше 7 тысяч литров дезинфицирующих средств ежедневно используют для обработки поездов и инфраструктуры Московских центральных диаметров, поезда дезинфицируют в круглосуточном режиме, сообщил в понедельник заместитель руководителя комплекса информирования об МЦД Департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий.

«Компанией-перевозчиком было закуплено более 7 тысяч литров таких дезинфицирующих средств, которыми мы в ежедневном режиме дезинфицируем подвижной состав и инфраструктуру. Проводим дезинфекцию не менее трех раз в день. <…> Мы обрабатываем все поверхности, с которыми может столкнуться пассажир. Это подлокотники, кассовые блоки, валидаторы», - рассказал журналистам Соцкий в ходе онлайн пресс-конференции в агентстве ТАСС.

По его словам, более 2,7 тысяч специальных моноблочных систем работают в поездах для уничтожения бактерий. В поездах «Иволга» применяют обработку ультрафиолетом. Движение на МЦД работает в штатном режиме, без сокращения количества подвижных составов.

Соцкий также добавил, что все работники проходят ежедневный контроль состояния здоровья. Кроме того, для кассиров закуплено более 1 тысячи литров антисептиков.

«Кассиры, которые работают на станциях, и кассиры-контролеры имеют уже сейчас более 2 тысяч флаконов с антисептиками и практически 11 тысяч латексных перчаток», - сказал Соцкий.

Дополнительные меры вводятся на фоне угрозы распространения нового коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 341 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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