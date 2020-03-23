РИАМО - 23 мар. Московский метрополитен рассматривает возможность отключения в поездах нового поколения «Москва» кнопки ручного управления дверей в связи с эпидемиологической ситуации в городе, сообщила в понедельник журналистам заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«У нас есть несколько типов подвижного состава, в том числе и поезд «Москва», где кнопочное открытие происходит. Здесь нужно сказать, что технология отключения этой кнопки достаточно сложная, потому что поезд «Москва» является поездом нового поколения, это «умный» поезд, он требует определенной доработки программного обеспечения. Сейчас мы этим вопросом занимаемся», - сказала Темникова в ходе онлайн пресс-конференции.

В свою очередь заместитель генерального директора – операционный директор компании «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский отметил, что кнопки для открытия дверей уже отключены в вагонах «Аэроэкспрессов».

Также заместитель генерального директора «Мосгортранса» Максим Коновалов завил, что пассажирам наземного городского транспорта также недоступна эта функция.

На данный момент в мире зафиксировали свыше 341 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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