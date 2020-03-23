РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Жителей подмосковного Подольска приглашают принять участие в традиционных весенних субботниках, которые начнутся с 30 марта, сообщил на своей странице начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске с 30 марта по 30 апреля будет проводиться традиционный месячник по благоустройству. Администрация городского округа Подольск приглашает всех желающих принять участие в субботниках. Продолжим добрую традицию по весенней уборке Подольска и сделаем наш город чище и краше», - сказал Боярко.

В частности, будет проведена уборка территорий, прилегающих к предприятиям, организациям, отремонтированы и покрашены малые архитектурные формы, проведена очистка фасадов и ограждений зданий, столбов, а также будет проходить посадка деревьев и кустарников.