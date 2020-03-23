РИАМО - 23 мар. Центр поддержки экономики Москвы запустил сайт для сбора предложений от бизнесменов по поддержанию финансовой системы в условиях пандемии, на основе собранной информации предпринимателям будут передавать данные о текущей ситуации и принятых решениях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Власти Москвы и бизнес объединяют усилия в борьбе с экономическими последствиями пандемии. Для коммуникации с предприятиями столицы и экспертным сообществом мы создали центр поддержки экономики Москвы», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Центр возглавил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов. Центр оказывает бизнесу информационную и аналитическую помощь, координирует вопросы, связанные с разработкой новых мер поддержки. Большое внимание уделяется отраслям, которые пострадали от ухудшения экономической ситуации в условиях борьбы с коронавирусом.

«Уже несколько дней центр поддержки экономики Москвы работает в формате «горячей линии», теперь можно получить консультацию специалиста в онлайн-режиме, пройдя опрос на сайте центра», – сообщил Пуртов.

Телефон «горячей линии» центра: +7(495)539-59-99 с 09:00 до 18:00. Задать вопрос можно также с помощью формы обратной связи, которая размещена на сайте центра.

Центр поддержки экономики Москвы был создан оперативным штабом по экономическим вопросам. Оперативный штаб ведет мониторинг каждой отрасли экономики города в ежедневном режиме. Первая неделя работы показала, что ситуация в городе находится под контролем, но важно организовать работу на упреждение возможных проблем.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент по всему миру зафиксировано более 343 тысяч заболевших. В России выявили 438 случаев заболевания.

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