21 марта стало известно, что зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать ЕГЭ-2020 дистанционным, чтобы защитить школьников от коронавируса. Учитывая, что пандемия еще не пошла на спад, такой вариант вполне вероятен: причем дистанционными в этом году могут стать и другие весенние экзамены — к примеру, ОГЭ или внутренние экзамены в вузах. Подробности о том, что происходит в сфере образования перед самым напряженным для учащихся временем, выяснял корреспондент РИАМО.

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Время перемен

сайт департамента образования и науки города Москвы

Еще 9 марта представители Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) сообщали, что перенос государственной аттестации не планируется, а ОГЭ и ЕГЭ пройдут в установленные сроки.

«В случае необходимости будут приниматься дополнительные решения, чтобы соблюсти права всех выпускников и обеспечить им возможность прохождения государственной итоговой аттестации», — отмечали в пресс-службе Рособрнадзора.

Однако по мере развития пандемии коронавируса (COVID-19) как в России, так и во всем мире позиция властей стала постепенно меняться. Уже 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что расписание проведения ЕГЭ изменится из-за COVID-19. В частности, досрочные испытания будут перенесены.

«Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», — подчеркнула вице-премьер.

А 21 марта стало известно, что зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к Татьяне Голиковой с предложением сделать основной этап ЕГЭ в нынешнем году дистанционным, чтобы защитить здоровье школьников от COVID-19.

По мнению парламентария, все необходимые для сдачи ЕГЭ материалы могут быть загружены на одну из образовательных онлайн-платформ, как это сделано в вузах с дистанционным обучением. При этом как быть с ОГЭ — аналогом ЕГЭ для девятиклассников — Чернышов не уточнил.

Чтобы понять, чего ждать российским школьникам в преддверии весенних экзаменов, корреспондент РИАМО пообщался с несколькими преподавателями из столичного региона, которые на условиях анонимности рассказали, что происходит в сфере образования на фоне COVID-19.

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Дети рады дистанционному обучению

Анастасия, учитель русского языка, 35 лет:

«Что будет дальше в сфере образования, сейчас не может сказать никто — мы живем по факту. Распоряжение от департамента образования вышло — мы сделали. Нет — значит нет. Сейчас, с 21 марта по 12 апреля, школы не закрыты — просто ученики переведены на дистанционное обучение через соответствующие сервисы, такие как Google Class Room, «ЯКласс» и Московская электронная школа (МЭШ).

Но при этом классные руководители должны следить за тем, чтобы в учебное время дети были дома за компьютерами, а не прогуливали уроки. Для этого, среди прочего, используется сервис онлайн-конференций Zoom. Дети подключаются через него — и учителя следят за их работой.

Родители с таким положением дел вынуждены мириться: особого выбора у них нет. Но куда больше недовольства по сравнению с дистанционным обучением совсем недавно вызывали ситуации, когда чихающий и кашляющий ученик приходил в класс, да еще и без маски.

Уже на прошлой неделе тем детям, кто перешел на «удаленку», я давала задания через электронный дневник: помимо домашней работы они должны были выполнить еще и классную. Выполненные задания ученики присылали по e-mail или через электронный журнал — и после моей проверки получали оценки.

С другими предметами похожая ситуация — кроме физкультуры: пока удаленные занятия по этому предмету сводятся к докладам и сообщениям по спортивной тематике. Скажем, про олимпийское движение. Обещают ввести некие занятия онлайн — но пока этого нет.

Дети от массового перевода на дистанционное обучение счастливы: они пока не поняли, что им предстоит сидеть дома и учиться. Но опыт тех, кто уже начал заниматься дома, показывает: для большинства детей такой формат даже легче.

В обычных условиях ребенок делает классную работу 45 минут — но немалую часть этого времени занимают объяснения учителя. А дома ученик сам читает параграф, выполняет задание и укладывается в 15-20 минут. Конечно, если тема не слишком сложная.

Мне тут пятиклассники рассказывали — мол, знаете, как Дима сидит на карантине? Он спит до 12:00, потом играет до 14:00. С 14:00 до 16:00 делает все уроки (вместо шести часов в школе) — а потом опять играет и занимается своими делами. Так что тем детям, которые способны к самоорганизации, учиться из дома будет даже легче.

Но тем, над кем учителям постоянно приходится стоять, учиться станет сложнее — они неизбежно «просядут». Между тем сами учителя в Москве по-прежнему работают из школ: распоряжения об их переводе на удаленную работу на данный момент нет».

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Дистанционная сдача без потери качества

сайт мэра Москвы

Светлана, учитель английского языка, 42 года:

«Сегодня и в Москве, и в Подмосковье обучение продолжается. Я высылаю детям видео, задания – и они продолжают учиться. Все дистанционные площадки работают и даже расширяют возможности бесплатного доступа.

Но главная проблема заключается в том, что полноценное дистанционное обучение возможно в столичном регионе и Санкт-Петербурге: в других регионах достаточного числа компьютеров нет ни у учеников, ни у учителей.

И если Москва и область перешли на три недели на удаленное обучение, что в других регионах это время будет просто каникулами. Но что дальше, непонятно: ведь неизвестно, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Например, посольские школы закрываются: в частности, школа при посольстве США в Москве уже официально закрылась до августа. Дистанционное обучение там есть, но реальное прекращено надолго. У нас пока таких долгосрочных мер нет — но если ситуация с коронавирусом не изменится, дистанционное обучение будет продлеваться снова, снова и снова.

Думаю, любые экзамены по английскому языку можно сдавать дистанционно без потери качества. Даже если ученик обложится шпаргалками, он просто не успеет пройти испытание, если будет в них постоянно смотреть. Другое дело, что контроль все равно нужен.

Скажем, в случае с ЕГЭ есть практика, которая применяется при сдаче экзаменов детьми-инвалидами, когда к ученику приходит специалист, устанавливает камеру и следит за всем ходом сдачи экзамена. Возможно, такой подход в некоторых случаях применим и на фоне пандемии коронавируса».

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Возможная отмена ОГЭ и сложности у колледжей

Елена, завуч и учитель математики, 29 лет:

«Насчет сдачи итоговых экзаменов пока известно лишь то, что досрочный ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) с марта-апреля перенесен на июнь. Что будет дальше, сейчас не знает никто: изменения происходят буквально каждый день.

Но к ЕГЭ ученики готовятся, как и раньше. Те, кто не находится на карантине, по-прежнему приглашают к своим детям репетиторов. Так что ЕГЭ, думаю, состоится. Единственный вопрос в том, в каком формате.

У Московского центра качества образования (МЦКО) не первый год существует система сдачи ЕГЭ онлайн. Для такой сдачи у ученика должна быть установлена камера на мониторе и должен быть телефон с камерой.

В начале экзамена ученик с телефона показывает, что в комнате пусто, никого нет — и шпаргалок тоже нет. У школьника должно быть видно рабочее место, это обеспечивает камера компьютера. А камера телефона настраивается так, чтобы проверяющие видели руки ученика и то, что он не списывает. Сам тест проводится в режиме онлайн. После электронные сертификаты ЕГЭ можно дистанционно подать в вуз. В самих же вузах система дистанционного обучения налажена уже давно, поэтому проблем из-за коронавируса там возникнуть не должно.

В большинство вузов нужны лишь сертификаты ЕГЭ с их баллами, а в учебных заведениях уровня МГИМО и МГУ, где абитуриенты проходят еще и дополнительные испытания, возможен формат собеседований по Skype. В таком же формате видеоконференций вузы столичного региона спокойно могут проводить и внутренние испытания.

Что касается ОГЭ, то это испытание может быть проведено по схеме ЕГЭ: в удаленном формате, но под объективами камер. Другое дело, что этот экзамен не столь серьезный, поэтому на время от него, возможно, совсем откажутся в пользу среднего балла аттестата. Многие колледжи при поступлении в плане ОГЭ уже сегодня интересуются лишь тем, сдал ли ученик это испытание в принципе. А дальше там смотрят на средний балл аттестата. Так что если ОГЭ на время отменят — принципиально ситуация не изменится: просто конкурс будет по среднему баллу аттестата.

Однако у колледжей могут возникнуть реальные проблемы из-за дистанционного обучения. У них до сих пор нет нормально работающего электронного дневника, но при этом есть нюансы вроде практики, или расписания, при котором график занятий две недели в месяце один, а две недели — другой. При этом материалов для дистанционного обучения в колледжах мало, в отличие от школ или вузов».

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Тревожные ожидания

Пока учителя по большей части философски относятся к ситуации вокруг COVID-19, родители школьников из Москвы и Подмосковья по поводу туманных перспектив весенних испытаний настроены тревожно. По словам 44-летней москвички Светланы, учителя пока не могут внести никакой ясности насчет того, когда ее дочь будет сдавать ЕГЭ в нынешнем году:

«Учителя говорят только, что ЕГЭ переносят — но никаких подробностей дать не могут, потому что ждут приказ. Тем не менее, дочь по-прежнему занимается с репетиторами, но пока по Skype из-за коронавируса. Очень ждем официальной информации».

У 35-летней Елены из Москвы пандемия COVID-19 нарушила все планы: в мае вместе с мужем и сыном она собиралась переезжать в США. При этом сын Елены должен был досрочно сдавать ОГЭ — но теперь этим планам, похоже, не суждено сбыться.

«Нам сообщили, что не только досрочная сдача экзаменов отменена, но и по срокам основной сдачи пока ничего неизвестно. Впрочем, в связи с закрытием границ наш переезд в целом может отмениться. Теперь остается только ждать», — говорит Елена.

Зато 48-летняя Маргарита из Одинцова не теряет оптимизма. Ее сын заканчивает третий курс одного из столичных педагогических вузов — при этом что будет с сессией там, пока не известно. Но Маргариту это не пугает: