РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. В городском округе Мытищи заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав пройдет заочно 24 марта, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Уважаемые жители городского округа Мытищи! В связи с введенными ограничительными мерами, в целях санитарно-эпидемиологической безопасности мытищинская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав уведомляет, что заседание комиссии 24 марта будет проводиться заочно из-за временных ограничений прохода в здание администрации округа», - говорится в сообщении.

Консультации по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, будут проводиться по телефону: 8(495)586-11-09 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 8:00 до 15:45. А также по электронным адресам: kdnmyt@mail.ru, kdn@mytyshi.ru, kdnmyt@rambler.ru. Кроме того, жители могут позвонить по круглосуточному телефону «Ребенок в опасности» 8(985)858-38-77.

«При возникновении экстренных случаев неблагополучия, нарушения прав несовершеннолетних детей, сотрудники комиссии совместно с субъектами системы профилактики будут осуществлять выезды с применением санитарно-эпидемиологических мер безопасности. Выдача процессуальных документов будет осуществляться по средствам связи дистанционно, по электронной почте и почте России, по запросу или заявлению», - отмечается в сообщении.

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