РИАМО - 23 мар. Каждый день порядка 200 человек проводят обработку остановочных павильонов наземного общественного транспорта, всему персоналу регулярно измеряют температуру, сообщил в понедельник заместитель генерального директора «Мосгортранса» Максим Коновалов.

«Создано 85 рабочих бригад, которые дезинфицируют и обрабатывают остановочные павильоны. Это более 200 человек каждый день заняты только этой работой», - сказал Коновалов.

По его словам, всему персоналу также регулярно измеряют температуру, чтобы допустить или не допустить на службу. Еще одной мерой предосторожности стал запрет для водителей продавать билеты, чтобы исключить возможность контакта с пассажирами в салоне.

«Контроль за городским транспортом также осуществляют порядка 600 диспетчеров, которые 24 часа присутствуют на службе», - добавил Коновалов.

Сейчас в мире выявили более 341 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В России зафиксировали 438 случаев заболевания.

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