РИАМО - 23 мар. Все элементы в Московском метрополитене, к которым прикасаются пассажиры, обрабатываются средствами по дезинфекции не менее одного раза в 1,5 – 2 часа, сообщила в понедельник журналистам заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Абсолютно все элементы инфраструктуры, с которыми в поезде взаимодействуют наши пассажиры, прежде всего - это контактные взаимодействия, тщательно дезинфицируются не менее одного раза в 1,5 – 2 часа. Особое внимание, конечно, уделяется и ручкам, и автоматам по продажам билетов, и турникетам, и поручням, и эскалаторам», - сказала Темникова в ходе онлайн пресс-конференции.

Она отметила, что в метро используется средство по дезинфекции, которое убивает широкий спектр бактерий и вирусов. Ночью также в метрополитене проводится генеральная уборка.

По словам Темниковой, перед выходом на линию все подвижные составы также проходят дезинфекцию, а в современных типах вагонов — «Ока» и «Москва» — происходит автоматическое кварцевание воздуха.

«Помимо этого, мы проводим очень строгий контроль наших сотрудников, которые имеют непосредственный контакт с пассажирами и которые находятся на инфраструктуре вне зоны доступа пассажиров. <…> Мы также обеспечили необходимым количеством перчаток и антисептиков наших сотрудников, которые имеют непосредственный контакт с пассажирами», - добавила Темникова.

Она заявила, что все эти меры позволяют считать метрополитен самым безопасным в городе.

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