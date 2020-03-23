РИАМО - 23 мар. Порядка 4 тонн антисептиков в сутки используют сотрудники «Мосгортранса» для обеззараживания подвижного состава, все сотрудники также проходят ежедневные обследования, сообщил в понедельник заместитель генерального директора «Мосгортранса» Максим Коновалов.

«Ежедневно «Мосгортранс» где-то порядка 4 тонн антисептиков тратит на дезинфекцию подвижного состава», - сказал Коновалов.

По его словам, ежедневно на маршрутах ГУП «Мосгортранс» работает более 6,5 тысяч электробусов, троллейбусов, трамваев. Все сотрудники также проходят ежедневные обследования.

«Мы меряем температуру наших водителей с утра при выходе в рейс и по окончании выхода в рейс. Это помимо того предрейсового контроля, который проводится ежедневно», - добавил Коновалов.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 341 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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