РИАМО – 23 мар. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких на 7,5 миллиардов рублей, деньги выделены из резервного фонда, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Речь идет о закупке не менее 5,7 тысячи аппаратов. При этом еще 10 миллиардов рублей направят на оборудование для диагностики и лечения эпидемических заболеваний и на средства защиты», - говорится в сообщении.

В понедельник стало известно о 71 новом случае заражения коронавирусной инфекцией в России. Таким образом, в стране подтверждено 438 случаев заболевания этим вирусом.

Россия с понедельника ограничила авиасообщение со всеми странами мира на фоне пандемии коронавируса.

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