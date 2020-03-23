РИАМО - 23 мар. На открытие торгов на Московской бирже рубль показал снижение к доллару и евро, сообщает Газета.ru.

«Доллар растет на 1,44%, его курс составляет 81,08 рубля», — отмечается в материале.

Курс евро также вырос на 1,96% и составил 87,075 рубля.

Мировые цены на нефть упали на 8-9% — стоимость марки Brent опустилась до 25,13 доллара за баррель.

Курс рубля обвалился из-за падения на цен на нефть более чем на 30% 9 марта. Нестабильность вызвана развалом сделки ОПЕК+, страны не смогли прийти к единому решению по сокращению добычи нефти во втором квартале 2020 года.