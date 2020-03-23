РИАМО - 23 мар. На территории европейской части России, в том числе в Подмосковье и Москве, пожароопасный сезон может начаться раньше обычного, это связано с нехваткой влаги в почве, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Впервые в этом году ожидается ранний пожароопасный сезон на европейской территории страны. Ситуация нестандартная, закончилась зима», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что за всю историю метеонаблюдений на территории Москвы никогда не было такой теплой зимы.

Кроме того, из-за недостатка снега, выпавшего, зимой и теплой погоды, будет происходить быстрое испарение влаги из почвы.