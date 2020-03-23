РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. Театр кукол «Огниво» городского округа Мытищи покажет онлайн-спектакль «Маугли» 28 марта, сообщается в Instagram-аккаунте театра.
«Дорогие друзья! Расписание нашей online программы на эту неделю: 24 марта мы опубликуем видео на тему «Как устроены куклы?», 25 марта пройдет видеоэкскурсия по театру, а 28 марта состоится онлайн-показ спектакля «Маугли». Время публикаций видео - 11:00», - говорится в сообщении.
Все видеоматериалы будут доступны на сайте и на YouTube-канале театра, а также в группах социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook.
Все, что нужно знать о коронавирусе>>
Самоизолированные москвичи рассказали РИАМО, как сидят на вынужденном и добровольном карантине.
Как развлечься, не выходя из дома, если вы на карантине или на удаленке, читайте в гиде РИАМО.
Корреспондент РИАМО побывала в гипермаркете и выяснила, зачем жители Москвы и Подмосковья сметают с полок крупу, консервы и туалетную бумагу.
Корреспондент РИАМО разобралась, как надо соблюдать карантин, а также побеседовала с юристом о правовом аспекте самоизоляции.
РИАМО подготовило для родителей инструкцию, как организовать дистанционное обучение для школьника в период вынужденных трехнедельных каникул.
Как защититься от коронавируса, если в ближайших аптеках медицинские маски закончились или сильно подорожали, рассказывает РИАМО.
Кто должен соблюдать карантин и в каких случаях требования школы или сада об изоляции ребенка законны, разобралась корреспондент РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии