РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. Театр кукол «Огниво» городского округа Мытищи покажет онлайн-спектакль «Маугли» 28 марта, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Дорогие друзья! Расписание нашей online программы на эту неделю: 24 марта мы опубликуем видео на тему «Как устроены куклы?», 25 марта пройдет видеоэкскурсия по театру, а 28 марта состоится онлайн-показ спектакля «Маугли». Время публикаций видео - 11:00», - говорится в сообщении.

Все видеоматериалы будут доступны на сайте и на YouTube-канале театра, а также в группах социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook.

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