РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В соцсетях появилось видео тройного ДТП на Симферопольском шоссе в Подольске, в котором пострадали две девушки, видео было опубликовано в группе «Микрорайон Кузнечики — новости, события, люди» в соцсети «ВКонтакте».

Из видео следует, что легковой автомобиль получил значительные повреждения в результате столкновения с грузовиком «Почты России», а на дороге валяются детали машины. Также на видео видно, что от места аварии отъезжает карета скорой помощи.

Ранее сотрудница пресс-службы 8 батальона 2-го полка ДПС ГИБДД сообщила «РИАМО в Подольске», что авария произошла на Симферопольском шоссе 22 марта около 13:42. Столкнулись Hyundai Solaris с грузовиком МАЗ с полуприцепом и грузовиком Iveco, который принадлежит «Почте России». В результате аварии пострадали две девушки. Одна из них была эвакуирована вертолетом в тяжелом состоянии.