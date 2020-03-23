РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. Сто тысяч саженцев сосны высадят в национальном парке Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» с середины апреля, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

Мероприятия по подготовке почвы к высадке лесных культур начались в Алексеевском лесопарке «Лосиного острова». Они проводятся в рамках восстановления лесов на местах проведения санитарных рубок прошлых лет. Работы предполагают 3 этапа: доочистка территории от захламления, подготовка почвы, посадка лесных культур. Подготовка почвы - нарезание борозд проводится механизированным способом.

«Высадка начнется в середине апреля. Всего будет высажено 100 тысяч саженцев сосны обыкновенной на площади 32 гектара», - говорится в сообщении.

По окончании весенне-летнего сезона сотрудники лесничества проведут инвентаризацию весенних высадок. И добавляется, что в этом году будут высажены сеянцы с закрытой корневой системой, что дает возможность большего процента приживаемости.