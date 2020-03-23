РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Карантин по бешенству животных, введенный ранее, отменили на территории микрорайона Львовский Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: микрорайон Львовский городского округа Подольск и город Подольск», – говорится в тексте постановления.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания делают бесплатно. Кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние животные.