Как не потерять зарплату из‑за коронавируса

Удаленная работа или простой
Основной фактор, который играет роль — работает человек на производстве или занят интеллектуальным трудом. Во втором случае удаленная работа вполне возможна, а в первом — нет: там действуют правила так называемого простоя.
Как объясняет юрист Денис Быканов, партнер MGP Lawyers, если на предприятии объявлен простой из-за пандемии коронавируса — то есть по причинам, не зависящим от работодателя и работника — то, согласно статье 157 Трудового кодекса (ТК) РФ, зарплата выплачивается в размере не менее двух третей оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.
Во время простоя работник не должен исполнять возложенные на него трудовые обязанности (проще говоря, он просто сидит дома).
При этом работодатель должен издать официальный приказ о простое. Если приказа нет, работники получают зарплату в полном объеме.
Дополнительное соглашение
Из-за пандемии коронавируса многих офисных сотрудников переводят на удаленную работу. Однако при переводе на нее сотрудник и работодатель должны заключить дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором регулируются новый формат работы и условия оплаты труда.
По словам адвоката коллегии адвокатов Москвы «Корчаго и партнеры» Марины Пятенок, главное, что должно быть прописано в дополнительном соглашении, это объем работ, который сотрудник обязуется выполнять на удаленной работе. Если он такой же, как и тот, который работник выполнял на своем рабочем месте, его зарплата меняться не должна.
Если же работник согласен на уменьшение заработной платы из-за уменьшения объема обязанностей, то это следует прописать в рамках дополнительного соглашения. Также в нем можно определить размер компенсации работнику за использование личного имущества (ноутбука, телефона, какого-либо оборудования) и оплату услуг связи.
Принудительная «удаленка»
Сотрудник вправе отказаться от удаленного формата работы. Но в случае ЧС (в данном случае – пандемии), согласно части 2 статьи 72.2 ТК РФ, сотрудника могут отправить на работу из дома принудительно — правда, на срок не более месяца. Все, что будет происходить дальше, трудовое законодательство не регламентирует: об этом придется вести переговоры с работодателем.
Минус месяца «принудительной» работы из дома заключается в том, что никакого дополнительного соглашения между работником и работодателем нет. Соответственно, объем работ, который сотрудник должен выполнять на удаленной работе, нигде не прописан, отмечают юристы.
Чтобы обезопасить себя, сотруднику стоит фиксировать весь объем выполненных из дома работ в сообщениях работодателю — в мессенджерах или по e-mail. И если работодатель попытается снизить зарплату исходя из того, что объем выполненных им работ стал меньше, тот вправе оспорить это решение в прокуратуре (по месту жительства или работы) или трудовой инспекции.
Неоплачиваемый отпуск
Один из вариантов, которыми пытаются пользоваться работодатели на фоне пандемии коронавируса — это отправка сотрудников в неоплачиваемый отпуск.
Член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов подчеркивает, что закон связывает право на такой отпуск именно с желанием самого работника, а не работодателя. Поэтому, если работник получает от работодателя предложение «пойти отдохнуть» за свой счет, то имеет полное право отказаться, ведь такое требование незаконно.
Если работника вынуждают уйти в такой отпуск, грозя проблемами на работе, то можно жаловаться в прокуратуру по месту жительства или работы, а также в трудовую инспекцию. При этом жалоба в прокуратуру, по мнению юристов, может быть более эффективна.
Одним из приемлемых для работника вариантов может быть перенос ежегодного оплачиваемого отпуска, при этом работник должен быть предупрежден о дате его начала не позднее, чем за две недели.
Больничный при самоизоляции
Если работник приехал из страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, то вместе с проживающими с ним лицами должен самоизолироваться дома на две недели — эта мера введена в Москве и в Московской области. На это время работнику оформляется больничный лист.
Работодатель должен выплачивать ему пособие по временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страхования. Размер выплат определяется страховым стажем.
Работнику со страховым стажем от восьми лет пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка; со стажем от пяти до восьми лет — в размере 80% среднего заработка; если страховой стаж у работника менее пяти лет, он получит пособие в размере 60% среднего заработка.
Как правильно самоизолироваться в связи с угрозой коронавируса>>
Если не платят зарплату
Если вам задержали зарплату более чем на 15 дней (в том числе, при удаленной работе), вы вправе перестать работать, но только после письменного уведомления об этом работодателя. При этом за вами сохранится средняя заработная плата.
Срок обращения в суд по поводу невыплаченной заработной платы составляет один год, срок для оспаривания в суде увольнения — один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или вручения трудовой книжки. Все прочие споры могут быть оспорены в суде в течение трех месяцев.
За неуплату или неполную выплату зарплаты и других выплат в установленный срок, а также установление зарплаты в размере меньше установленного трудовым законодательством предусмотрено предупреждение или административный штраф для должностных лиц работодателя в размере 10-20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей (часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ).
«Забаррикадировалась дома на месяц»: как москвичи сидят на карантине из‑за коронавируса>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии