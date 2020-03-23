Как не потерять зарплату из‑за коронавируса

1

Основной фактор, который играет роль — работает человек на производстве или занят интеллектуальным трудом. Во втором случае удаленная работа вполне возможна, а в первом — нет: там действуют правила так называемого простоя.

Как объясняет юрист Денис Быканов, партнер MGP Lawyers, если на предприятии объявлен простой из-за пандемии коронавируса — то есть по причинам, не зависящим от работодателя и работника — то, согласно статье 157 Трудового кодекса (ТК) РФ, зарплата выплачивается в размере не менее двух третей оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.

Во время простоя работник не должен исполнять возложенные на него трудовые обязанности (проще говоря, он просто сидит дома).

При этом работодатель должен издать официальный приказ о простое. Если приказа нет, работники получают зарплату в полном объеме.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>