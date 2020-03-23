РИАМО - 23 мар. Загрузка общественного транспорта в Подмосковье снизилась вдвое в час пик в связи с коронавирусом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы пока находимся на очень низком пороге заболеваемости. <...> Наша задача - разгрузить общественный транспорт. У нас в транспорте в час пик в Москву и обратно загрузка наполовину уменьшилась», - сказал Воробьев в ходе онлайн-диалога со школьниками Подмосковья.

Он отметил, что это коснулось как автобусного транспорта, так и московского метро, электричек.

«Будем дальше работать. <...> Задача - поберечь наших старших», - заключил Воробьев.

Ранее Воробьев рассказал о новых мерах против распространения коронавируса. Так, с 26 марта пожилым людям рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Им будет выплачена компенсация в размере 3 тысяч рублей.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 341 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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