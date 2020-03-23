РИАМО - 23 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил продления 2019/2020 учебного года в подмосковных школах на лето, однако пока данная мера не обсуждается.

С 21 марта из-за распространения нового коронавируса подмосковные школы закрыты для очного посещения. Для детей организовано дистанционное обучение.

«Постоянно удаленно мы не будем учиться, я в это верю. Просто сейчас такая волна, что нам надо дистанционно три недели учиться, может больше. <...> Теоретически это (обучение летом - ред.) возможно. Нужно дождаться, когда закончится вся эта история (с коронавирусом - ред.), и после этого принимать решения, самое главное - принимать выверенное решение», - сказал Воробьев в ходе онлайн-диалога со школьниками в понедельник.

Губернатор также подчеркнул, что сейчас нельзя допустить серьезных пробелов в знаниях, иначе в следующем учебном году школьники испытают повышенную нагрузку.

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