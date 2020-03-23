РИАМО - 23 мар. Подмосковные химические предприятия сосредоточились на выпуске дезинфицирующих средств для поверхностей и кожных антисептиков и перешли на двух- и трехсменный график работы, сообщает ТАСС.

Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов посетил производства, специализирующиеся на выпуске антибактериальных средств, в Ногинске, Мытищах и Электростали.

«В ходе общения с руководством предприятий мы договорились о том, что приоритетным для них на ближайшее время станет производство кожных антисептиков - это поможет нам удовлетворить возросший спрос жителей российских регионов на эту продукцию», — сказал Иванов.

Заместитель главы министерства отметил, что объемы производств наращиваются еженедельно, фабрики, которые еще не увеличили количество смен, наберут в штат новых работников и перейдут на трехсменный график. Для увеличения объемов также закупаются и устанавливаются новые технологические линии.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает, что дефицит на антисептики начнет спадать и дезинфицирующие средства уже в понедельник поступят в аптеки. Глава ведомства уверен, что производство страны может обеспечить весь спрос на средства.

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