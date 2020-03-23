РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. Дворец молодежи городского округа Мытищи в понедельник проведет виртуальную экскурсию по Санкт-Петербургу и ряд других занятий в режиме онлайн, сообщается на странице Дворца молодежи в соцсети «ВКонтакте».

Деятельность Дворца молодежи приостановили в период с 21 марта по 12 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Занятия перевели в режим онлайн. В соцсетях учреждения публикуют видеоролики занятий и проводят онлайн-трансляции.

«Приглашаем на занятия в онлайн ДМ. В понедельник в 17:00 состоится виртуальная экскурсия по Санкт-Петербургу, в 18:00 пройдет урок актерского мастерства с Вадимом Королевым, а в 19:00 будем рисовать голову собаки с Лидой Лариной», - говорится в сообщении.

Видео занятий можно посмотреть в паблике «Дворец молодежи городского округа Мытищи» в соцсети «ВКонтакте» или в Instagram-аккаунте.