РИАМО - 23 мар. Новым главой объединения административно-технических инспекций Москвы стал Александр Ларин, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Серей Собянин.

«Принять Ларина Александра Сергеевича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность начальника объединения административно-технических инспекций города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», - отмечается в распоряжении.

Ларин заменил в этой должности Дмитрия Семенова. Тот ушел с поста по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.