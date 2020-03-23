РИАМО - 23 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал учителей поставить всем подмосковным школьникам итоговые пятерки по физкультуре, музыке и изобразительному искусству.

В понедельник Воробьев проводит онлайн-диалог со школьниками Московской области. Губернатора спросили, как в условиях вынужденных каникул из-за коронавируса будут проводиться оценочные работы по физкультуре, музыке и ИЗО.

«Всем пятерки по физкультуре, музыке, ИЗО чтобы поставили. Попросите, пожалуйста (учителей - ред.)», - сказал Воробьев, обращаясь к министру образования Московской области Ирине Каклюгиной.

Он отметил, что формат дистанционного обучения продолжат совершенствовать, чтобы сделать его более полезным и эффективным. Также губернатор пожелал успеха всем, кто готовится к поступлению в высшие учебные заведения.

«Я уверен, что все, кто в этом году столкнется с экзаменами, успешно их сдаст <...> и поступит в лучшие вузы страны», - заключил Воробьев.

С 21 марта из-за распространения нового коронавируса подмосковные школы закрыты для очного посещения. Для детей организовано дистанционное обучение.



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