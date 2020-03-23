РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. Свыше 80 людей предпенсионного возраста смогут пройти профессиональное обучение в подмосковном Красногорске в нынешнем году, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения министерства социального развития Московской области.

«Городской округ Красногорск приступил к реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предпенсионного возраста. В 2020 году планируется обучить более 80 человек», - сообщила директор Красногорского центра занятости населения Татьяна Степанова.

Для обучения сотрудников работодателю необходимо обратиться в ближайший центр занятости населения для заключения договора. После обучения своих сотрудников, работодатель получает возмещение понесенных затрат. Стоимость курса обучения одного участника программы не может превышать 53 400 рублей, также компенсируется проезд к месту обучения в другую местность и обратно в размере 10 тысяч рублей.

ГКУ МО «Красногорский центр занятости населения» расположен по адресу: Красногорск, улица Жуковского, дом 6.