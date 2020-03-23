РИАМО - 23 мар. Всероссийские проверочные работы отменили в Подмосковье в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
«ВПР писать не будем. <…> Будем надеяться, что последний звонок прозвучит вовремя — 25 мая», - сказала Каклюгина в ходе онлайн-диалога губернатора региона со школьниками.
Она отметила, что всероссийский этап олимпиады школьников пока перенесли на май-июнь.
С 21 марта подмосковные школы закрыты для очного посещения. Для детей организовано дистанционное обучение. Это связано с угрозой распространения коронавируса.
Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 341 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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