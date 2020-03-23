РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Первый квадро-квест по мотивам фильма «Поворот не туда» проведут на всероссийском фестивале «Ранчо Fest» в Подольске с 22 по 24 мая, сообщил «РИАМО в Подольске» президент клуба ATV Club Bizon Кирилл Бородин.

Первый всероссийский квадро-фестиваль «Ранчо Fest» будет проходить на территории детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» в Подольске с 22 по 24 мая. Организатором мероприятия является ATV Club Bizon при поддержке комитета по делам молодежи администрации округа.

«Это первый квадро-фестиваль такого масштаба, который будет проходить на территории Подмосковья. В программе будет квадро-квест по мотивам известного фильма «Поворот не туда», различные конкурсы, рок-концерт, караоке под открытым небом и многое другое. Участников будут ждать настоящие приключения, неожиданные повороты, интересный маршрут по бездорожью и много всего интересного. Помимо квадроциклистов на фестиваль мы приглашаем всех любителей мототехники, а также всех желающих с интересом провести майские выходные», - сказал Бородин.

Он отметил, что для участия в фестивале необходимо заранее зарегистрироваться на сайте - http://atvbizon.ru/. Вход будет платным. Помимо этого, гости программы смогут остаться на ночлег в палаточном лагере или в комфортабельных номерах оздоровительного центра.

Горпортал «РИАМО в Подольске» является информационным партнером фестиваля. Современный городской интернет-портал был запущен 17 февраля 2016 года Региональным информационным агентством Московской области (РИАМО). На сайте пользователи могут найти официальные новости Подольска и всего Подмосковья, афишу, полезную информацию, интересные истории о земляках, полезные советы и многое другое.