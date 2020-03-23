Для борьбы с коронавирусной инфекцией в общественном транспорте Подмосковья проводят постоянную дезинфекцию. Заготовлено 1,3 миллиона литров дезинфицирующих средств, в процессе обеззараживания задействовано около 10,5 тысячи человек ежедневно. Дезинфекцию салонов электричек, автобусов и такси проводят дважды в день. Подробнее о том, какие меры про противодействию инфекции приняты в общественном транспорте в Московской области, читайте в инфографике РИАМО.

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