РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Сотрудники ГИБДД Подольска призывают родителей округа обратить внимание на безопасность детей во время школьных каникул и переходить проезжую часть по правилам дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые родители! В связи с дистанционным обучением и карантином, введенным в школах Московской области в период с 23 марта по 12 апреля текущего года, просим вас обратить внимание на безопасность детей. Просим контролировать нахождение школьников в процессе их участия в дорожном движении! Также напомните своим детям, что переходить проезжую часть нужно только по пешеходному переходу с соблюдением всех правил безопасности», - говорится в сообщении.

Также целесообразно использовать световозвращающие элементы, которые делают заметней пешехода в условиях плохой видимости.