РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 мар. В подмосковных Котельниках поезд насмерть сбил молодого человека, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в экстренных службах.

Трагедия произошла вечером 22 марта.

«На железнодорожных путях между станциями Мальчики и Яничкино в Котельниках напротив АЗС на Дзержинском шоссе поезд сбил молодого человека. Он получил травмы, несовместимые с жизнью», - сказал собеседник.

Он добавил, что молодой человек переходил через пути по настилу, но был в наушниках.

«По данному факту проводится проверка», - заключил собеседник.