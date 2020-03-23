РИАМО - 23 мар. Онлайн-обучение подмосковных школьников должно быть эффективным, очень важно, чтобы дети с пользой сидели дома, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обучение должно быть эффективно, после каждого урока онлайн должно остаться что-то полезное, знания сильнее нас делают. Наши учителя готовятся, мы одни из первых в стране, кто этот формат осваивает. Надеюсь, что вы тоже выскажете свое мнение, как вы себя ощущаете», - сказал Воробьев в ходе онлайн-диалога со школьниками региона.

Он отметил, что серьезную помощь оказали цифровые компании.

«Мы внимательно работаем над тем, чтобы у нас система здравоохранения была мобилизована. <...> Наша задача - максимально разгрузить общественный транспорт, школы. Задача - донести до вас, что это очень важно. <…> Чтобы вы не в кинотеатр ходили с друзьями, а получали удовольствие от нахождения дома», - заключил Воробьев.

С 21 марта подмосковные школы закрыты для очного посещения. Для детей организовано дистанционное обучение.