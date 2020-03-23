РИАМО - 23 мар. В понедельник заработали две лаборатории для исследований на коронавирус на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров, сообщает региональный оперативный штаб.

«Исследование выполняется только по назначению врача. В ближайшее время будет запущено еще три лаборатории», - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В Москве запустили девять ПЦР-лабораторий в тестовом режиме. В городские лаборатории будут поступать анализы, взятые у людей в поликлиниках и на дому. При этом федеральные лаборатории также будут работать на полную мощность. В их задачу будет входить перепроверка положительных проб, полученных в новых лабораториях.

Кроме того, заниматься тестированием, возможно, будут и частные лаборатории, которым будут бесплатно доставлять тест-системы, а работу оплачивать из бюджета.

Исследования на коронавирусную инфекцию назначаются людям с симптомами инфекционного заболевания, прибывшим из-за границы, а также тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом или людьми с подозрением на коронавирусную инфекцию. Кроме того, тестирование проводят для больных с пневмонией и тяжело протекающим ОРВИ.

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