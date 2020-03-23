РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» ввиду сложившейся обстановки призывает граждан активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через интернет, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Наиболее простой и удобный способ – это воспользоваться единым порталом государственных услуг. Ресурс создан специально для людей, которые хотят сэкономить время при получении госуслуги или необходимой информации.

«Регистрация транспортных средств, получение и замена водительских удостоверений – все эти действия можно спланировать на удобное время, с помощью портала госуслуг. Сделать это можно в мобильном телефоне или с помощью персонального компьютера. Главное условие – предварительная регистрация на сайте. Подать заявку можно на сайте: www.gibdd.ru через раздел «Госуслуги». Система перенаправит в соответствующий раздел портала. После ознакомления с порядком оказания госуслуги необходимо активизировать вкладку «Получить услугу» и пошагово выполнять действия», - говорится в сообщении.

Для удобства на сайте «Госуслуги» можно указать опцию «SMS-оповещение» или оповещение по электронной почте. Для регистрации заявки необходимо заранее определиться с датой и местом оказания госуслуги и подготовить для ввода в систему необходимые документы. По окончании рассмотрения заявки, для получения госулуги необходима личная явка в подразделение МРЭО.

«По окончании заполнения заявка поступает на рассмотрение в соответствующее подразделение, где специалист подтверждает или отклоняет ее. Статус меняется на «Заявка подтверждена» или «Заявка отклонена». Также заявителю приходит уведомление о месте и времени оказания госуслуги. Для этого необходима личная явка. Гражданину следует прийти в назначенное время в соответствующее подразделение МРЭО в одно из окон приема документов, без очереди. В случае опоздания более чем на 30 минут заявитель обслуживается в порядке общей очереди», – говорится в материале.

Автовладелец также может получить информацию о наличии штрафов ГИБДД. Для этого на сайте: www.gibdd.ru создан раздел «Узнать о штрафах», где необходимо заполнить сведения о государственном регистрационном знаке транспортного средства и номере свидетельства о регистрации.