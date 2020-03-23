РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Тюленеву юбилейную медаль к 75-летию Великой Победы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий навестил ветерана ВОВ.

«Хочу вручить вам юбилейную медаль и пожелать здоровья и долголетия», - сказал Ружицкий.

Владимир Иванович родился 25 мая 1925 года в Раменском районе. В годы войны он работал на заводе - изготавливал пули для автоматов. У него два сына, четыре внука и четыре правнука.

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