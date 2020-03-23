РИАМО – 23 мар. Активность распространения новой коронавирусной инфекции должна снизиться в апреле и мае, сообщил в понедельник главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Николай Брико.

«Я думаю, что активность его (коронавируса – ред.) снизится с изменением сезона года в любом случае. В апреле-мае активность распространения вируса должна резко упасть», - сказал Брико в ходе онлайн пресс-конференции.

Он надеется, что коронавирус не приобретет сезонный характер, как грипп.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 341 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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