РИАМО - 23 мар. Библиотеки Реутова переходят на виртуальный режим работы в связи с предпринимаемыми мерами по недопущению распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, сообщила Реутовскому информагентству муниципальный координатор партийного проекта «Единой России» «Городские библиотеки» Анастасия Николаенко.

«Приостановка допуска посетителей в библиотеки с 21 марта по 12 апреля распоряжением губернатора Московской области в рамках мер, предпринимаемых для противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионе, подтолкнуло сторонников и членов партии «Единая Россия» в Реутове к реализации новых форм работы. Библиотеки начали проведение мастер-классов, чтения стихов для детей и лекций на сайтах в сети интернет», - сказала Николаенко.

По ее словам, одной из первых к реализации планов по онлайн-работе приступила член местного политсовета, секретарь первичного отделения №11 местного отделения партии, директор муниципального учреждения культуры «Центральный библиотечный селектор» Светлана Борисова. Накануне она провела разъяснительную беседу, на которой рассказала про дополнительные меры по недопущению распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.