РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. Самостоятельную подачу электронных заявлений на компьютерах общего доступа в многофункциональных центрах Мытищ приостановили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищ.

«Руководствуясь рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в целях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции самостоятельная подача электронных заявлений на компьютерах общего доступа в МБУ «МФЦ Мытищи» временно приостановлена, прием указанных заявлений осуществляется в окнах. Просим вас с понимаем относиться к данным мерам и по возможности воздержаться от визитов в МФЦ», - говорится в сообщении.

Телефон горячей линии по вопросу подачи электронных заявлений через порталы: 8(800)550-30-50.

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