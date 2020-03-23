РИАМО - 23 мар. Отныне в Москве будут ставить диагноз «коронавирусная инфекция» после получения первой положительной пробы в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в столице, сообщается на сайте департамента здравоохранения города Москвы.

«Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчета: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (расположен в Новосибирской области - ред.)», - говорится в сообщении.

В настоящее время в Москве все люди, имеющие хотя бы одну положительную пробу на коронавирус, уже получают необходимую медпомощь. Повторное тестирование при необходимости будет также проводиться в столице.

На данный момент в Москве зафиксировали 262 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 71 новый случай.

«71 случай – это люди, имеющие первую положительную пробу на коронавирус и уже получающие необходимое лечение. Обследования проводились в федеральных лабораториях, расположенных в Москве», – уточняется в сообщении.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 341 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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