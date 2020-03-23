РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске стартовал прием заявок на участие в творческом фестивале для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «С добрым сердцем», он продлится до 23 апреля, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонаткте».

«В фестивале «С добрым сердцем» могут принимать участие дети и молодежь с ограниченными возможностями в возрасте от 7 до 30 лет, в том числе участники творческих коллективов, воспитанники реабилитационных центров и специальных учреждений для детей. Для участия необходимо до 23 апреля подать заявку по адресу: поселок Кузнечики, дом №8 (молодежный центр «Максимум») или по электронной почте: maximum_mc@mail.ru», - говорится в сообщении.

Также заявку можно заполнить в режиме онлайн в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте», узнать подробности можно по телефону: 8(496)750-04-82.

В фестивале могут принять участие все желающие в жанрах: вокал; литературное творчество; хореография; музыкальное творчество; оригинальный жанр (пантомима, цирк, бальные танцы, юмор, современный танец); декоративно-прикладное искусство и изобразительное искусство.

Проходить мероприятие будет 25 апреля в 12:00 в молодежном центре «Максимум».